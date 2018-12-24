Дмитрий Селюк: Привлечение Бориса Ротенберга в структуру «Локомотива» - удачный шаг руководства - Советский спорт
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    • Футбол24 декабря 2018 16:42Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

    Дмитрий Селюк: Привлечение Бориса Ротенберга в структуру «Локомотива» - удачный шаг руководства

    Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию, по которой защитник «Локомотива» Борис Ротенберг завершит карьеру и станет работать в спортивном департаменте железнодорожников.

    «Если это правда и назначение Бориса на серьезную должность действительно произойдет, это покажет правильное направление развития клуба, которое положительно скажется на всех.

    То, что «Локомотив» хочет привлечь Бориса в спортивный департамент и в руководство клубом, я считаю суперправильным решением. Борис — это тот человек, который любит футбол, а не деньги в футболе. На сегодняшний день многие горе-специалисты приходят в футбол не ради результатов, а ради того, чтобы украсть на трансферах. Поэтому привлечение в структуру клуба такого человека, как Борис Ротенберг, — это удачный шаг руководства, так как у Бори одна из важнейших составляющих — это понятие чести и достоинства. Он дорожит своей репутацией и при нем дел с запашком точно не будет!

    Брат Бори руководит хоккейным клубом СКА, и результат — налицо. Эти люди обеспечены, и они работают на результат, репутацию и имидж клуба. А Борис с «Локомотивом» завоевал и Кубок России, а также стал чемпионом страны», - цитирует Селюка Sport24.ru.

    #селюк дмитрий#ротенберг борис борисович#фк локомотив#рпл#Футбол-Россия
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