Матч Кокорина и Мамаева в СИЗО состоится после Рождества - Советский спорт
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    • Футбол24 декабря 2018 16:47Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Сметанникова Дарья

    Матч Кокорина и Мамаева в СИЗО состоится после Рождества

    Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева рассказала, когда состоится футбольный матч в СИЗО «Бутырка» с участием арестованных Александра Кокорина и Павла Мамаева с сотрудниками ФСИН.

    «Мы обговаривали это с руководством изолятора, матч пройдет после Рождества. Более конкретная дата будет определена позднее», - цитирует Меркачеву ТАСС.

    «Скорее всего, один тайм на поле проведет Кокорин, во втором выйдет Мамаев. Таким образом, они не увидят друг друга, и получать разрешения следователя для игры не потребуется. Возможно, его удастся получить, и тогда они смогут сыграть уже полноценный матч», - отметила Меркачева.

    Оба игрока арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.

    #кокорин александр#мамаев павел#Футбол-Россия
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