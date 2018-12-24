Матч Кокорина и Мамаева в СИЗО состоится после Рождества

Футбол 24 декабря 2018 16:47 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева рассказала, когда состоится футбольный матч в СИЗО «Бутырка» с участием арестованных Александра Кокорина и Павла Мамаева с сотрудниками ФСИН.

«Мы обговаривали это с руководством изолятора, матч пройдет после Рождества. Более конкретная дата будет определена позднее», - цитирует Меркачеву ТАСС.

«Скорее всего, один тайм на поле проведет Кокорин, во втором выйдет Мамаев. Таким образом, они не увидят друг друга, и получать разрешения следователя для игры не потребуется. Возможно, его удастся получить, и тогда они смогут сыграть уже полноценный матч», - отметила Меркачева.

Оба игрока арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.