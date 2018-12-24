Бенжамен Менди: Если я не лучший в мире на своей позиции, то совсем недалеко от этого

Футбол 24 декабря 2018 17:22 Источник: Goal.com Автор: Липкин Антон

Француз проводит второй сезон в «Манчестер Сити».

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди считает себя одним из лучших игроков обороны в мире.

«Если я и не лучший в мире на своей позиции, то совсем недалеко от этого, – приводит Goal.com слова 24-летнего француза. – У нас хорошие отношения (с Гвардиолой), все складывается здорово».

Отметим, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола критиковал Менди за плохую физическую готовность, а в сентябре на неделю отстранил его от тренировок с командой за опоздание.

В настоящее время Менди, который проводит второй сезон в «Манчестер Сити», продолжает восстановление после травмы колена. Его возвращение в состав ожидается в феврале следующего года.

В нынешнем сезоне защитник сделал пять голевых передач в 11 матчах за команду.