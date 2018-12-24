Бенжамен Менди: Если я не лучший в мире на своей позиции, то совсем недалеко от этого - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 16:30
    Барыс
    Адмирал
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    Салават Юлаев
    Локомотив
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Авангард
    Сибирь
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    ХК Сочи
    Торпедо
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    ЦСКА
    Нефтехимик
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Динамо Мн
    Ак Барс
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 12:30
    Амур
    Витязь
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 14:30
    Куньлунь Ред Стар
    СКА
    0
    0
    • Футбол24 декабря 2018 17:22Источник: Goal.comАвтор: Липкин Антон

    Бенжамен Менди: Если я не лучший в мире на своей позиции, то совсем недалеко от этого

    Француз проводит второй сезон в «Манчестер Сити».

    Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди считает себя одним из лучших игроков обороны в мире.

    «Если я и не лучший в мире на своей позиции, то совсем недалеко от этого, – приводит Goal.com слова 24-летнего француза. – У нас хорошие отношения (с Гвардиолой), все складывается здорово».

    Отметим, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола критиковал Менди за плохую физическую готовность, а в сентябре на неделю отстранил его от тренировок с командой за опоздание.

    В настоящее время Менди, который проводит второй сезон в «Манчестер Сити», продолжает восстановление после травмы колена. Его возвращение в состав ожидается в феврале следующего года.

    В нынешнем сезоне защитник сделал пять голевых передач в 11 матчах за команду.

    #апл#фк манчестер сити#менди бенжамен#гвардиола хосеп
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта