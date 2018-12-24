Чалов стал лучшим игроком ЦСКА по итогам декабря

Болельщики московского ЦСКА проголосовали за лучшего игрока клуба в декабре.
Форвард Федор Чалов признан болельщиками лучшим игроком команды в декабре. 20-летний футболист набрал 27% голосов, опередив голкипера армейцев Игоря Акинфеева (22%). Тройку лучших замкнул полузащитника Никола Влашич (14%).
В декабре Чалов принял участие в трех матчах ЦСКА. В игре с «Реалом» в Лиге чемпионов форвард отметился голом.
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🥇 Болельщики признали @chal_f9 лучшим игроком ЦСКА в декабре! 📊 Результаты голосования — в stories. . #мыЦСКА
Публикация от PFC CSKA Moscow (@pfc_cska)