Чалов стал лучшим игроком ЦСКА по итогам декабря

Футбол 24 декабря 2018 17:42 Источник: ПФК ЦСКА Автор: Сметанникова Дарья

Болельщики московского ЦСКА проголосовали за лучшего игрока клуба в декабре.

Форвард Федор Чалов признан болельщиками лучшим игроком команды в декабре. 20-летний футболист набрал 27% голосов, опередив голкипера армейцев Игоря Акинфеева (22%). Тройку лучших замкнул полузащитника Никола Влашич (14%).

В декабре Чалов принял участие в трех матчах ЦСКА. В игре с «Реалом» в Лиге чемпионов форвард отметился голом.