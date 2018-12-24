Кристиан Нобоа: Восстановление проходит хорошо, я не тороплюсь

Футбол 24 декабря 2018 17:51 Источник: Extra Online Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа получил разрыв крестообразных связок в матче 4-го тура РПЛ с «Уралом» (4:1) 19 августа.

Эквадорский хавбек рассказал о ходе своего восстановления после травмы.

«Восстановление проходит хорошо, я не тороплюсь. Я даю себе время, хотя раньше не делал такого. Сейчас я наслаждаюсь отдыхом со своей семьей и занимаюсь другими вещами. Очень рад провести время с семьей.

Самое тяжелое — это отсутствие возможности играть в футбол. Я был рожден для этого, и, когда я не играю, мне становится тяжело. Однако я играю уже на протяжении многих лет и думаю, что перерыв мне необходим. Конечно, он получился вынужденным, но я в нем нуждался», - цитирует Нобоа Extra.