Кристиан Нобоа: Восстановление проходит хорошо, я не тороплюсь - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 16:30
    Барыс
    Адмирал
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    Салават Юлаев
    Локомотив
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Авангард
    Сибирь
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    ХК Сочи
    Торпедо
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    ЦСКА
    Нефтехимик
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Динамо Мн
    Ак Барс
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 12:30
    Амур
    Витязь
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 14:30
    Куньлунь Ред Стар
    СКА
    0
    0
    • Футбол24 декабря 2018 17:51Источник: Extra OnlineАвтор: Сметанникова Дарья

    Кристиан Нобоа: Восстановление проходит хорошо, я не тороплюсь

    Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа получил разрыв крестообразных связок в матче 4-го тура РПЛ с «Уралом» (4:1) 19 августа.

    Эквадорский хавбек рассказал о ходе своего восстановления после травмы.

    «Восстановление проходит хорошо, я не тороплюсь. Я даю себе время, хотя раньше не делал такого. Сейчас я наслаждаюсь отдыхом со своей семьей и занимаюсь другими вещами. Очень рад провести время с семьей.

    Самое тяжелое — это отсутствие возможности играть в футбол. Я был рожден для этого, и, когда я не играю, мне становится тяжело. Однако я играю уже на протяжении многих лет и думаю, что перерыв мне необходим. Конечно, он получился вынужденным, но я в нем нуждался», - цитирует Нобоа Extra.

    #нобоа кристиан#фк зенит#рпл#Футбол-Россия
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта