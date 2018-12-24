Григорий Иванов: Погребняк здоров уже сейчас, поедет на сбор и будет играть

Футбол 24 декабря 2018 17:59 Источник: ТАСС Автор: Липкин Антон

Форвард восстановился после травмы ахиллова сухожилия.

Форвард «Урала» Павел Погребняк сможет начать играть на зимних сборах команды, сообщил президент клуба Григорий Иванов.

35-летний нападающий, подписавший в августе контракт с «Уралом», пока не провел ни одного матча за команду. До конца первой части сезона он восстанавливался после травмы ахиллова сухожилия, которую он получил в апреле, выступая за «Тосно».

«Он здоров уже сейчас, поедет на сбор и будет играть в составе, заниматься с командой, – приводит ТАСС слова Иванова. – Паша приехал с нами на сбор на Кипр, там поработал с нашими физиотерапевтами, он еще прихрамывал, потом сюда приехал, работал здесь, пока команда уезжала, до 10 декабря, уже не хромает».

Добавим, что к подготовке к весенней части сезона «Урал» приступит 11 января, когда начнет первый из трех запланированных сборов на Кипре.