Григорий Иванов: Погребняк здоров уже сейчас, поедет на сбор и будет играть - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 16:30
    Барыс
    Адмирал
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    Салават Юлаев
    Локомотив
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Авангард
    Сибирь
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    ХК Сочи
    Торпедо
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    ЦСКА
    Нефтехимик
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Динамо Мн
    Ак Барс
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 12:30
    Амур
    Витязь
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 14:30
    Куньлунь Ред Стар
    СКА
    0
    0
    • Футбол24 декабря 2018 17:59Источник: ТАССАвтор: Липкин Антон

    Григорий Иванов: Погребняк здоров уже сейчас, поедет на сбор и будет играть

    Форвард восстановился после травмы ахиллова сухожилия.

    Форвард «Урала» Павел Погребняк сможет начать играть на зимних сборах команды, сообщил президент клуба Григорий Иванов.

    35-летний нападающий, подписавший в августе контракт с «Уралом», пока не провел ни одного матча за команду. До конца первой части сезона он восстанавливался после травмы ахиллова сухожилия, которую он получил в апреле, выступая за «Тосно».

    «Он здоров уже сейчас, поедет на сбор и будет играть в составе, заниматься с командой, – приводит ТАСС слова Иванова. – Паша приехал с нами на сбор на Кипр, там поработал с нашими физиотерапевтами, он еще прихрамывал, потом сюда приехал, работал здесь, пока команда уезжала, до 10 декабря, уже не хромает».

    Добавим, что к подготовке к весенней части сезона «Урал» приступит 11 января, когда начнет первый из трех запланированных сборов на Кипре.

    #рпл#фк урал#иванов григорий#погребняк павел#Футбол-Россия
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта