Бенжамен Павар: С «Баварией» я ничего не подписывал - Советский спорт
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    • Футбол24 декабря 2018 18:10Источник: Le Parisien

    Бенжамен Павар: С «Баварией» я ничего не подписывал

    Защитник «Штутгарта» Бенжамен Павар опроверг информацию о том, что уже договорился о переходе в «Баварию» летом 2019 года.

    - Я ничего не подписывал с «Баварией». Интерес такого клуба делает меня счастливым, но сейчас я сосредоточен на «Штутгарте». Пока не думал про следующее лето, - цитирует Павара Le Parisien.

    Ранее немецкие СМИ сообщили, что «Бавария» больше не скрывает своего интереса к чемпиону мира 2018 года и намерена приобрести 22-летнего защитника в летнее трансферное окно.

    Добавим, что на победном для Франции чемпионате мира в России Павар принял участие во всех матчах своей команды и отметился одним забитым голом в ворота сборной Аргентины, который позже был признан самым красивым голом турнира.

    Павар перешел в «Штутгарт» в августе 2016 года из «Лилля», подписав с клубом четырехлетний контракт. За это время француз провел за немецкую команду 71 встречу и забил два мяча. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 35 миллионов евро.

    #бундеслига#фк штутгарт#фк бавария#павар бенжамен#Возможные трансферы
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