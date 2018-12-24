Маурицио Сарри: На данный момент у «Челси» слишком много игроков

Футбол 24 декабря 2018 18:19 Источник: ФК «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри считает, что в лондонской команде слишком много игроков и клуб нуждается в оптимизации.

- Думаю, на данный момент у нас слишком много игроков. У нас 28 игроков, и невозможно использовать их всех. Думаю, 25 игроков – подходящее количество. У нас много атакующих полузащитников, а из оборонительных полузащитников у нас есть только Канте. Нам нелегко добиться должного баланса в полузащите, - приводит слова Сарри пресс-служба команды.

Напомним, что в матче 18-го тура чемпионата Англии «Челси» на своем поле проиграл «Лестеру» со счетом 0:1.