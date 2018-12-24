Маурицио Сарри: На данный момент у «Челси» слишком много игроков - Советский спорт
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    • Футбол24 декабря 2018 18:19Источник: ФК «Челси»

    Маурицио Сарри: На данный момент у «Челси» слишком много игроков

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри считает, что в лондонской команде слишком много игроков и клуб нуждается в оптимизации.

    - Думаю, на данный момент у нас слишком много игроков. У нас 28 игроков, и невозможно использовать их всех. Думаю, 25 игроков – подходящее количество. У нас много атакующих полузащитников, а из оборонительных полузащитников у нас есть только Канте. Нам нелегко добиться должного баланса в полузащите, - приводит слова Сарри пресс-служба команды.

    Напомним, что в матче 18-го тура чемпионата Англии «Челси» на своем поле проиграл «Лестеру» со счетом 0:1.

    #апл#фк челси#сарри маурицио
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