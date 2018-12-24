Юрген Клопп: Для меня «Тоттенхэм» никогда не выпадал из гонки за чемпионство - Советский спорт
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    • Футбол24 декабря 2018 18:28Источник: BBC

    Юрген Клопп: Для меня «Тоттенхэм» никогда не выпадал из гонки за чемпионство

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что удивлен реакцией на успехи «Тоттенхэма».

    - Я смотрел матч «Тоттенхэма» против «Эвертона» (победа «Тоттенхэма» со счетом 6:2), который играл намного лучше, чем хорошо. А потом "Тоттенхэм" поразил почти всех, и это действительно было впечатляющее зрелище.

    Для меня «Тоттенхэм» никогда и не выпадал из гонки за чемпионство, поэтому я не понимаю, почему люди сейчас так удивляются, и говорят, что «Тоттенхэм» в гонке. Очень много команд учавствует в том, что вы называете чемпионской гонкой, но так и должно быть, - приводит слова Клоппа BBC.

    Напомним, что в матче 18-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» в гостях разгромил «Эвертон» со счетом 6:2.

    #апл#фк ливерпуль#фк тоттенхэм#клопп юрген
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