«Локомотив» опроверг информацию о завершении карьеры Ротенберга - Советский спорт
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Футбол24 декабря 2018 19:51Источник: Чемпионат.comАвтор: Сметанникова Дарья

«Локомотив» опроверг информацию о завершении карьеры Ротенберга

Сегодня стало известно, что защитник «Локомотива» Борис Ротенберг завершает карьеру и переходит работать в структуру клуба.

В «Локомотиве» прокомментировали слухи.

«Борис Ротенберг не заканчивает карьеру. А восстанавливается после тяжелой травмы, полученной в игре за наш клуб. Реабилитация проходит успешно, и мы ждем, что Борис присоединится к команде в Катаре на первом сборе», - сообщает пресс-служба железнодорожников, которую цитирует «Чемпионат».

Напомним, что 5 декабря в матче Кубка России с «Рубином» Ротенберг получил травму крестообразных связок колена после чего был прооперирован. Восстановление футболиста займет около 6-7 месяцев.

На счету Ротенберга в нынешнем сезоне пять матчей за «Локомотив», в которых он не отметился результативными действиями.

#ротенберг борис борисович#фк локомотив#рпл#Футбол-Россия
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