Илья Геркус: Возвращение Кокорина и Мамаева в большой футбол зависит от них

Футбол 24 декабря 2018 19:56 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус дал интервью на YouTube-канале «Commandos».

Геркус поделился мнением насчет ситуации с нападающим «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым, которые были арестованы за драки в центре Москвы.

«Как бы отреагировал, если бы подобное произошло в «Локомотиве»? Да не дай бог, не дай бог! Не хотел бы, чтобы такое случилось. Тяжелая ситуация, никому не пожелаешь.

Сейчас решением ситуации занимается не футбольное сообщество. Это ушло в судебную систему, и какой-то выход из этого получится. Уроки из этого будут извлечены для всех. Ребятам надо намного тщательнее себя контролировать даже когда они отдыхают или когда выпили. Всякое случается, мы все живые люди, но они все равно звезды. Любая их оплошность будет востребована.

Возвращение Кокорина и Мамаева в большой футбол зависит от них. Насколько их готовы там видеть, насколько их будут поддерживать партнеры и болельщики. Насколько готовы видеть в них футболистов. Тут и футбольные власти должны понять, какие спортивные санкции будут, если они будут», - сказал Геркус.