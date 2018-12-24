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Футбол24 декабря 2018 20:18Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

Гендиректор «Ахмата»: Наш клуб могут пополнить два новых футболиста

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о планах команды на зимнее трансферное окно.

«Наш клуб могут пополнить два новых футболиста. Пока не буду раскрывать никаких подробностей — все будет зависеть от того, как пройдут переговоры. В том случае, если все сложится удачно, нужно будет освобождать заявку, поэтому, если у нас будут входящие трансферы, то кто-то может и покинуть «Ахмат», - цитирует Айдамирова Sport24.ru.

После первой части сезона «Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице российской премьер-лиги, имея 23 очка после 17 матчей.

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