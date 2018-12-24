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Футбол24 декабря 2018 20:23Источник: Football Italia

Карло Анчелотти: Моя задача - создать команду, которая будет бороться до конца сезона

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти заявил, что команде пока сложно бороться с «Ювентусом» за чемпионство.

- Я думаю, каждый из нас должен самостоятельно себя мотивировать. Не пытаться сравнивать себя с кем-то, а смотреть на свой личный прогресс. Ты можешь быть Месси, и тогда на твое развитие влияет генетика. А можешь тренироваться каждый день, чтобы становиться лучше.

Тоже самое работает и в отношении команд. Я могу взять на себя обязательство и заявить, что мы сможем обойти «Ювентус» в борьбе за чемпионство, но пока эта цель слишком далека от нас.

Я пришел в «Наполи», чтобы побеждать. Задача - создать команду, которая будет бороться до последнего матча в сезоне, - цитирует Анчелотти Football Italia.

Напомним, что после 17 туром чемпионата Италии «Наполи», набрав 41 очко, занимает вторую строчку в турнирной таблице серии А и уступает лидирующему «Ювентусу» восемь баллов.

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