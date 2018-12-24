Илья Геркус: Страшный хайп Глушакова меня пугает - Советский спорт
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Футбол24 декабря 2018 20:40Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Илья Геркус: Страшный хайп Глушакова меня пугает

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус дал интервью на YouTube-канале «Commandos».

Геркус прокомментировал ситуацию с капитаном «Спартака» Денисом Глушаковым, который после увольнения Массимо Карреры подвергся критике на фоне развода с супругой.

«Такие ситуации, как с разводом Глушакова с женой, случались. Это было не в «Локомотиве», но в других клубах, люди попадали в опалу. Не знаю всех деталей и пролистываю все эти новости, этот страшный хайп меня пугает.

Относительно того, что болельщики не любят Глушакова за конфликт с Массимо Каррерой, такое в футболе случается. Иногда футболисты и команду покидают. В нашем клубе был такой случай: Самедов покинул клуб, там была тяжелая ситуация с тренером. Он принял решение покинуть «Локомотив». Такое случается, это неприятно, но все разруливается», - сказал Геркус.

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