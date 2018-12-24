Жена Кержакова забрала сына у футболиста (фото) - Советский спорт
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Футбол24 декабря 2018 20:45Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Жена Кержакова забрала сына у футболиста (фото)

Жена бывшего нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кержакова Милана Тюльпанова сообщила, что забрала общего сына у супруга.

«Сегодня самый счастливый день в моей жизни, я наконец-таки забрала своего сыночка, своё сердечко, свою жизнь! Спасибо Богу и всем, кто помогал мне весь этот долгий период времени. Спасибо всем, кто переживал и поддерживал меня, да храни вас Господь!», - написала Тюльпанова в инстаграме.

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