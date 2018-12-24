Жена Кержакова забрала сына у футболиста (фото)

Жена бывшего нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кержакова Милана Тюльпанова сообщила, что забрала общего сына у супруга.
«Сегодня самый счастливый день в моей жизни, я наконец-таки забрала своего сыночка, своё сердечко, свою жизнь! Спасибо Богу и всем, кто помогал мне весь этот долгий период времени. Спасибо всем, кто переживал и поддерживал меня, да храни вас Господь!», - написала Тюльпанова в инстаграме.
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Сегодня самый счастливый день в моей жизни, я наконец-таки забрала своего сыночка,своё сердечко,свою жизнь! Спасибо Богу и всем, кто помогал мне весь этот долгий период времени. Спасибо всем, кто переживал и поддерживал меня, да храни вас Господь!
Публикация от Tyulpanova Milana (@milana_tulpanova)