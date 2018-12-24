Жена Кержакова забрала сына у футболиста (фото)

Футбол 24 декабря 2018 20:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Жена бывшего нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кержакова Милана Тюльпанова сообщила, что забрала общего сына у супруга.

«Сегодня самый счастливый день в моей жизни, я наконец-таки забрала своего сыночка, своё сердечко, свою жизнь! Спасибо Богу и всем, кто помогал мне весь этот долгий период времени. Спасибо всем, кто переживал и поддерживал меня, да храни вас Господь!», - написала Тюльпанова в инстаграме.