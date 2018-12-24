Уле-Гуннар Сульшер: Все в «Манчестер Юнайтед» знают, что получат шанс

Футбол 24 декабря 2018 20:54 Источник: ФК «Манчестер Юнайтед» Автор: Сметанникова Дарья

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что даст шанс всем футболистам команды.

«Все в команде знают, что получат шанс. Не имеет значения, что было раньше. Все начинают с чистого листа. Хотим дать игрокам возможность проявить себя», - цитирует Сульшера пресс-служба клуба.

Напомним, в первом матче Сульшера у руля команды «Манчестер Юнайтед» разгромил «Кардифф» со счетом 5:1 в матче АПЛ. Следующий матч клуб проведет 26 декабря на своем поле с «Хаддерсфилд Таун».