«Фенербахче» не смог переиграть «Антальяспор», Нойштедтер был удален с поля - Советский спорт
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Футбол24 декабря 2018 22:34Источник: «Советский спорт»

«Фенербахче» не смог переиграть «Антальяспор», Нойштедтер был удален с поля

Футболисты «Фенербахче» сыграли вничью с «Антальяспором» в выездном матче 17-го тура чемпионата Турции.

Встреча прошла на стадионе «Анталия Арена» и завершилась со счетом 0:0. Российский защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер вышел в стартовом составе, но был удален за вторую желтую карточку на 75-й минуте встречи.

Команда из Стамбула не может одержать победу на протяжении последних пяти матчей чемпионата.

После этой игры «Фенербахче», имея в активе 16 очков, занимает предпоследнее место в турнирной таблице турецкой суперлиги. «Антальяспор», набрав 27 очков, расположился на шестой строчке.

Напомним, что «Фенербахче» является соперником «Зенита» по 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч команды проведут 12 февраля в Стамбуле, ответная игра состоится 21 февраля в Санкт-Петербурге.

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