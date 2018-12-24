«Фенербахче» не смог переиграть «Антальяспор», Нойштедтер был удален с поля

Футбол 24 декабря 2018 22:34 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Фенербахче» сыграли вничью с «Антальяспором» в выездном матче 17-го тура чемпионата Турции.

Встреча прошла на стадионе «Анталия Арена» и завершилась со счетом 0:0. Российский защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер вышел в стартовом составе, но был удален за вторую желтую карточку на 75-й минуте встречи.

Команда из Стамбула не может одержать победу на протяжении последних пяти матчей чемпионата.

После этой игры «Фенербахче», имея в активе 16 очков, занимает предпоследнее место в турнирной таблице турецкой суперлиги. «Антальяспор», набрав 27 очков, расположился на шестой строчке.

Напомним, что «Фенербахче» является соперником «Зенита» по 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч команды проведут 12 февраля в Стамбуле, ответная игра состоится 21 февраля в Санкт-Петербурге.