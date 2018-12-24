Виктор Гончаренко: С удовольствием возьмем Головина в бесплатную аренду

Футбол 24 декабря 2018 23:56 Источник: Sport24.ru

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от игры российского полузащитника «Монако» Александра Головина в первой половине чемпионата Франции.

- Саше надо просто пройти через эту ситуацию. Хороший футболист, внедренный в не очень хорошую систему - плохой футболист. А средний, внедренную в отличную систему - хороший. «Монако» надо наладить игру, тогда и Головин выйдет на уровень, можно не сомневаться. Он бьется, старается, делает то же, что и у нас. И играет, считаю, лучше всех. К сожалению, нет поддержки из команды.

Звали ли Головина обратно в ЦСКА? Да мы с удовольствием, но только в бесплатную аренду, – передает слова Гончаренко Sport24.ru.

Напомним, российский полузащитник в текущем сезоне принял участие в 13 матчах за «Монако» во всех турнирах и записал на свой счет две результативные передачи. После встречи 18-го тура с «Лионом» Головин был дисквалифицирован на четыре игры за грубый фол на хавбеке соперника Набиле Фекире.