Виктор Гончаренко: В ЦСКА мы подстроили Чалова под свою систему, а в сборной есть своя - Советский спорт
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Футбол25 декабря 2018 00:30Источник: Sport24.ru

Виктор Гончаренко: В ЦСКА мы подстроили Чалова под свою систему, а в сборной есть своя

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о прогрессе форварда армейцев Федора Чалова.

- Федя стал зрелым, опытным футболистом. Теперь он понимает, когда следует придержать мяч, а когда - отдать. Стал правильно открываться, отрабатывать в защите. Вот посмотрите на Влашича: ему 21, а по игровому интеллекту - все 26. Федя же поначалу был юношей, а сейчас повзрослел.

В ЦСКА мы подстроили Чалова под свою систему, а в сборной есть своя. Некоторые его качества мы принимаем и стараемся улучшить, а другой тренер может воспринимать их по-другому. Даже если футболист - лучший бомбардир, не факт, что впишется в систему Черчесова, - приводит слова Гончаренко Sport24.ru.

Напомним, что Чалов, забив девять мячей в 17 встречах чемпионата, на данный момент является лучшим бомбардиром текущего сезона РПЛ.

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