Виктор Гончаренко: Газизов сказал: «Если тебе, то Облякова отдам»

Футбол 25 декабря 2018 06:17 Источник: Sport24.ru Автор: Гичунцев Артур

Хавбек является воспитанником "Зенита".

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко, работавший у руля "Уфы", рассказал, как состоялся трансфер полузащитника Ивана Облякова.

«ЦСКА, кстати, следил за Обляковым, когда еще мы вместе работали в «Уфе». Этим летом, еще в июле, у меня спросили, нужен ли ЦСКА Обляков, я согласился.

Позвонил Газизову, он сказал: «Если тебе, то Ваню отдам». Но клубам нужно было еще сойтись по цене, которая устраивала и ЦСКА, и «Уфу».

Как прошел разговор с Обляковым? «Вань, если договариваемся, ты должен собрать сумку и быть здесь». Это все, что я ему сказал», – передает слова Гончаренко Sport24.ru.

Напомним, Обляков выступал за "Уфу" с 2016 по 2018 год. В текущем сезоне 20-летний игрок провел 27 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевых паса.