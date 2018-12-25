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Футбол25 декабря 2018 06:26Источник: MarcaАвтор: Гичунцев Артур

Промес отделался денежным штрафом за вождение в нетрезвом состоянии

Об этом сообщает MARCA.

Хавбек "Севильи" Квинси Промес избежал серьезных санкций за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

Согласно источнику, суд Марбельи наказал голландского футболиста денежным штрафом, сумма которого не уточняется.

Напомним, бывший полузащитник московского "Спартака" был задержан полицией 18 декабря. Алкотестер показал 0,6 промилле, что является превышением допустимого уровня алкоголя более чем в два раза (0,25 промилле). Также сообщалось, что автомобиль игрока был конфискован.

В текущем сезоне хавбек "Севильи" провел 29 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевых передачи.

#Футбол-Россия#испанская примера#промес квинси#фк севилья
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