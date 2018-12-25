СМИ: Коутиньо может стать частью сделки по трансферу Мбаппе в «Барселону»

Футбол 25 декабря 2018 06:48 Источник: «Газета.Ru» Автор: Гичунцев Артур

В текущем сезоне 20-летний француз провел 19 матчей, забил 16 голов и отдал 10 голевых передач.

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе может перебраться в чемпионат Испании, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Don Balon.

По информации источника, чемпион мира попал в сферу интересов "Барселоны", которая готова заплатить за его переход 150 млн евро, а также отправить в Париж бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо.

На сегодняшний день хавбек "Барселоны" провел 22 матча, забил 5 голов и отдал 4 голевых паса.

Ранее сообщалось, что его трансфер поддерживает форвард "ПСЖ" Неймар, который выступает вместе с Коутиньо за сборную Бразилию.