Маурицио Сарри: У «Челси» слишком много игроков

Футбол 25 декабря 2018 07:11 Источник: ФК «Челси» Автор: Гичунцев Артур

На данный момент "синие" занимают 4-е место в таблице премьер-лиги.

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри высказался о составе лондонского клуба.

Ранее сообщалось, что итальянец выступает за уход Гари Кэйхилла, Дэни Дринкуотера, а также Сеска Фабрегаса.

«Думаю, на данный момент у нас слишком много игроков. У нас 28 игроков, и невозможно использовать их всех. Думаю, 25 игроков – подходящее количество.

У нас много атакующих полузащитников, а из оборонительных полузащитников у нас есть только Канте. Нам нелегко добиться должного баланса в полузащите», – заявил специалист клубной пресс-службе.