Маурицио Сарри: У «Челси» слишком много игроков

На данный момент "синие" занимают 4-е место в таблице премьер-лиги.
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри высказался о составе лондонского клуба.
Ранее сообщалось, что итальянец выступает за уход Гари Кэйхилла, Дэни Дринкуотера, а также Сеска Фабрегаса.
«Думаю, на данный момент у нас слишком много игроков. У нас 28 игроков, и невозможно использовать их всех. Думаю, 25 игроков – подходящее количество.
У нас много атакующих полузащитников, а из оборонительных полузащитников у нас есть только Канте. Нам нелегко добиться должного баланса в полузащите», – заявил специалист клубной пресс-службе.