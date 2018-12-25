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Футбол25 декабря 2018 07:11Источник: ФК «Челси»Автор: Гичунцев Артур

Маурицио Сарри: У «Челси» слишком много игроков

На данный момент "синие" занимают 4-е место в таблице премьер-лиги.

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри высказался о составе лондонского клуба.

Ранее сообщалось, что итальянец выступает за уход Гари Кэйхилла, Дэни Дринкуотера, а также Сеска Фабрегаса.

«Думаю, на данный момент у нас слишком много игроков. У нас 28 игроков, и невозможно использовать их всех. Думаю, 25 игроков – подходящее количество.

У нас много атакующих полузащитников, а из оборонительных полузащитников у нас есть только Канте. Нам нелегко добиться должного баланса в полузащите», – заявил специалист клубной пресс-службе.

#апл#фк челси#сарри маурицио
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