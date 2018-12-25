Виктор Гончаренко – о работе с «Манчестер Юнайтед»: Уай нот? - Советский спорт
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Футбол25 декабря 2018 08:53Источник: Sport24.ruАвтор: Гичунцев Артур

Виктор Гончаренко – о работе с «Манчестер Юнайтед»: Уай нот?

На прошлой неделе английский клуб уволил Жозе Моуринью.

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал работу Жозе Моуринью у руля "Манчестер Юнайтед", а также заявил, что готов возглавить "красных дьяволов".

"МЮ" при Моуринью играл менее интенсивно, чем «Сити», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Челси». У остальных – выше скорости, больше креатива. Потому и идут выше.

А вообще-то Жозе говорил правильные вещи. Нельзя забывать, сколько он выиграл. Да, конкуренты сейчас стали сильнее, чем раньше. Но к себе Моуринью относится профессионально. Да, эмоционально он выжигает. Себя в том числе. Многое требует от футболистов и себя самого. Готов ли возглавить «МЮ»? А почему нет? Уай нот?", – цитирует белорусского специалиста Sport24.ru.

Напомним, после ухода Моуринью стало известно, что командой до конца сезона будет руководить норвежец Уле Гуннар Сульшер, который будучи игроком выступал за "красных дьяволов" с 1996 по 2007 год.

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