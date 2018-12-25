Далер Кузяев: Ничего не изменилось – я по-прежнему хочу поиграть в европейском чемпионате

Футбол 25 декабря 2018 10:32 Источник: Bobsoccer Автор: Гичунцев Артур

В текущем сезоне хавбек провел 27 матчей, забил 4 гола и отдал 3 голевых передачи.

Хавбек "Зенита" Далер Кузяев рассказал о планах на будущее.

«Ничего не изменилось – я по-прежнему заинтересован в том, чтобы поиграть в европейском чемпионате. Но здесь надо всё рассматривать в комплексе: предложение для клуба, мою заинтересованность. Словом, много нюансов.

На данный момент я игрок «Зенита», мне всё нравится, здесь всё на очень высоком уровне, я буду прикладывать все силы, чтобы помочь своей команде. А дальше посмотрим, что будет», – цитирует Кузяева Bobsoccer.