Головин попал в число худших трансферов чемпионата Франции в 2018 году - Советский спорт
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Футбол25 декабря 2018 10:54Источник: Le10SportАвтор: Сметанникова Дарья

Головин попал в число худших трансферов чемпионата Франции в 2018 году

Французское издание Le 10 Sport назвало худшие трансферы лиги 1 в 2018 году.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в топ-10 худших трансферов чемпионата Франции этого года. 22-летний футболист стал игроком «Монако» летом 2018 года, перейдя из московского ЦСКА за 30 млн евро.

Помимо Головина в список попали: его одноклубник Насер Шадли, а также Кевин Стротман, Неманья Радоньич, Дуе Чалета-Цар (все — «Марсель»), Яннис Салибюр из «Сент-Этьена», Гансо из «Амьена», Мизьян Маолида из «Ниццы», Мэтт Миязга и Абдул Маджид Уорис (оба — «Нант»).

Головин в текущем сезоне лиги 1 отметился одной голевой передачей в 13 матчах. В 18-м туре в матче с «Лионом» россиянин был удален с поля и после дисквалифицирован на четыре матча.

#головин александр сергеевич#фк монако#лига 1#Свершившиеся трансферы#Футбол-Россия
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