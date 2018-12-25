Головин попал в число худших трансферов чемпионата Франции в 2018 году

Футбол 25 декабря 2018 10:54 Источник: Le10Sport Автор: Сметанникова Дарья

Французское издание Le 10 Sport назвало худшие трансферы лиги 1 в 2018 году.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в топ-10 худших трансферов чемпионата Франции этого года. 22-летний футболист стал игроком «Монако» летом 2018 года, перейдя из московского ЦСКА за 30 млн евро.

Помимо Головина в список попали: его одноклубник Насер Шадли, а также Кевин Стротман, Неманья Радоньич, Дуе Чалета-Цар (все — «Марсель»), Яннис Салибюр из «Сент-Этьена», Гансо из «Амьена», Мизьян Маолида из «Ниццы», Мэтт Миязга и Абдул Маджид Уорис (оба — «Нант»).

Головин в текущем сезоне лиги 1 отметился одной голевой передачей в 13 матчах. В 18-м туре в матче с «Лионом» россиянин был удален с поля и после дисквалифицирован на четыре матча.