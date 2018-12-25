Виктор Гончаренко: Если с Эрнандесом что-то не получается – будем искать нападающего

Футбол 25 декабря 2018 11:32 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о травмированных игроках команды, а также тех, с кем придется расстаться в зимнее трансферное окно.

«Если восстановятся Васин, Эрнандес и Дзагоев, у нас будет баланс между молодостью и опытом. На всех рассчитываю. Витя будет тренироваться полноценно с 10 января. С Абелем мы близки к заключению договоренности о том, что он остается в команде. Алану мы дали паузу, чтобы он преодолел эту полосу травм: то ахилл, то спина болит, то задняя поверхность бедра. Но его качества нам очень нужны. Если эта тройка будет в строю, зимой трансферы нам не нужны. Если с Абелем что-то не получается — ищем нападающего.

Хосонову, Макарову и Гордюшенко нужна игровая практика, будем искать варианты с арендой. Жамалетдинов остается с нами», - цитирует Гончаренко Sport24.ru.