Экс-голкипер «Монако»: Анри был назначен в спешке, его помощники ничего не знали о чемпионате Франции - Советский спорт
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Футбол25 декабря 2018 11:32Источник: «Газета.Ru»Автор: Гичунцев Артур

Экс-голкипер «Монако»: Анри был назначен в спешке, его помощники ничего не знали о чемпионате Франции

На данный момент команда занимает предпоследнее, 19-е место в таблице лиги 1.

Бывший вратарь «Монако» Жан-Люк Эттори прокомментировал назначение Тьерри Анри на пост главного тренера команды.

«Приглашение Анри в «Монако» – неплохой выбор, но он был преждевременным. Жардим ушел слишком быстро, Анри был назначен в спешке. Он пришел в клуб один, в лучшем случае с несколькими помощниками, которые ничего не знали о чемпионате Франции.

Если Анри уйдет из «Монако» сейчас, его карьере придет конец. Думаю, ему будет полезно поработать в таких трудных условиях», – цитирует Эттори "Газета.Ru" со ссылкой на Goal.

#Футбол-Россия#лига 1#фк монако#анри тьерри
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