Алексей Сафонов: Джано – хороший игрок, но в «Спартаке» он больше лечился, чем играл

Футбол 25 декабря 2018 11:49 Источник: «Московский комсомолец» Автор: Гичунцев Артур

Ранее сообщалось, что столичный клуб планирует расстаться с Александром Самедовым, Сальваторе Боккетти, Романом Еременко, Ивелином Поповым, Педро Рошей и Джано Ананидзе.

Известный футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию о планах московского «Спартака» по обновлению состава.

«Пришёл новый тренер, он определяет, кто ему нужен, а кто – нет. На поле выходят 11 человек, а команда состоит в среднем из 25 игроков. Обойма определена, перебор тоже плохо, потому что всегда могут найтись недовольные. Плюс у людей большие зарплаты. Если они их не зарабатывают, а просто получают, клуб пытается сократить ведомость, сэкономить деньги. Я не помню, когда видел на поле Рошу. Единственное, чем он запомнился, – на родине ему поставили памятник при жизни. Купили за 12 миллионов такое дарование, которое вообще не играет, – и зачем его держать?

Джано – хороший игрок, но в «Спартаке» он больше лечился, чем играл. У него было достаточно времени, чтобы доказать свою состоятельность. Видимо, он не нужен команде.

Попов тоже добротный футболист, но лучшие годы его позади. Если «Спартак» ставит задачу бороться за чемпионство и играть в еврокубках, время болгарина прошло. Попову 31 год, надо дать дорогу молодым. У «Спартака» одна из лучших в России школ. Если легионер будет занимать чьё-то место, можно потерять своего перспективного воспитанника.

Боккетти – игрок хорошего уровня, но лучшие годы он провёл в «Рубине». Он особо не падал ниже своего уровня, но для решения серьёзных задач нужны более квалифицированные исполнители. Наверное, главный тренер посчитал, что кого-то на их позиции найдут.

Если они найдут себе новые клубы – уйдут, нет – останутся до конца соглашения. Так делается не только в «Спартаке». Контракты всегда двусторонние: ответственность несёт и игрок, и клуб. Перейти футболисты могут. Вопрос только в том, на каких условиях. Столько, сколько платят в «Спартаке», в других командах, например Попову, не заплатят», – цитирует Сафонова «Московский комсомолец».