Сборная России по футболу стала лауреатом награды «Серебряная лань» - Советский спорт
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Футбол25 декабря 2018 12:40Источник: РФСАвтор: Сметанникова Дарья

Сборная России по футболу стала лауреатом награды «Серебряная лань»

«Серебряная лань» вручается Федерацией спортивных журналистов России. Победители награды определяются по итогам опроса спортивных журналистов.

Сборная России по футболу стала лауреатом награды «Серебряная лань» в номинации «Команда года».

Лучшим футболистом признан форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба. Лучшим тренером стал наставник национальной команды Станислав Черчесов.

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