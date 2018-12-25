«Серебряная лань» вручается Федерацией спортивных журналистов России. Победители награды определяются по итогам опроса спортивных журналистов.
Сборная России по футболу стала лауреатом награды «Серебряная лань» в номинации «Команда года».
Лучшим футболистом признан форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба. Лучшим тренером стал наставник национальной команды Станислав Черчесов.
Федерация спортивных журналистов России объявила лауреатов престижной премии "Серебряная лань".— Сборная России (@TeamRussia) 25 декабря 2018 г.
Лучшим футболистом 2018 года признан Артем Дзюба, лучшей командой — сборная России по футболу, а лучшим тренером — Станислав Черчесов. Поздравляем всех с наградами! pic.twitter.com/L7KHMzIoL7