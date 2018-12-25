Сборная России по футболу стала лауреатом награды «Серебряная лань» в номинации «Команда года».

Лучшим футболистом признан форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба. Лучшим тренером стал наставник национальной команды Станислав Черчесов.

Федерация спортивных журналистов России объявила лауреатов престижной премии "Серебряная лань".

Лучшим футболистом 2018 года признан Артем Дзюба, лучшей командой — сборная России по футболу, а лучшим тренером — Станислав Черчесов. Поздравляем всех с наградами! pic.twitter.com/L7KHMzIoL7