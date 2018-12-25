22-летний вратарь «Тюмени» отправится на сбор с «Рубином»

Футбол 25 декабря 2018 12:45 Источник: Официальный сайт ФНЛ Автор: Сметанникова Дарья

Футбольная национальная лига (ФНЛ) сообщила, что вратарь «Тюмени» Игорь Обухов отправится на просмотр в казанский «Рубин».

«По словам директора ФК «Тюмень» Александра Попова, Обухов может вернуться в расположение сибирской команды, если закрепиться в составе команды Российской премьер-лиги не удастся», - говорится в сообщении ФНЛ.

22-летний голкипер примет участие в сборе «Рубина», который пройдет в турецком Белеке с 4 по 17 января.

На счету Обухова в текущем сезоне семь матчей, в которых пропусти 11 мячей. Ранее вратарь также играл в тульском «Арсенале» и «Зените-2».