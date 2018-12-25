Артур: Молюсь, чтоб Неймар вернулся в «Барселону»

Футбол 25 декабря 2018 13:05 Источник: Mundo Deportivo Автор: Гичунцев Артур

Бразилец покинул "Камп Ноу" в 2017 году и перешел в "ПСЖ" за 222 млн евро.

Хавбек "Барселоны" Артур Рамос прокомментировал слухи о возвращении в каталонский клуб нападающего "ПСЖ" Неймара.

"Неймар – невероятный игрок, с этим невозможно спорить. Я молюсь, чтоб он вернулся в "Барселону". Очень многое делаю для этого, но у него своя жизнь, и он сам примет решение.

Ничего не знаю на счет переговоров. Но Неймар мой большой друг. Я восхищаюсь его игрой и буду рад его возвращению", – цитирует Артура Mundo Deportivo.

Напомним, форвард выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год. За это время он провел 186 матчей, забил 105 голов и отдал 76 голевых передач.