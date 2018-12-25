Хосеп Гвардиола: «Манчестер Сити» стал лучше, мы многое изменили в плане тренировок - Советский спорт
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Футбол25 декабря 2018 13:19Источник: Sky SportsАвтор: Гичунцев Артур

Хосеп Гвардиола: «Манчестер Сити» стал лучше, мы многое изменили в плане тренировок

В прошлом сезоне "горожане" выиграли титул чемпиона АПЛ.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметил прогресс своей команды.

"В некоторых аспектах мы стали лучше. Это нормально, потому что у нас было больше времени на подготовку.

Мы многое изменили в плане тренировок, прибавили в движении, высоком прессинге. У нас много вариантов как в атаке, так и в обороне", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

На данный момент "Сити" занимает 2-е место в таблице АПЛ, уступая лидирующему "Ливерпулю" 4 очка.

#апл#фк манчестер сити#гвардиола хосеп
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