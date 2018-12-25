Матч Кокорина и Мамаева в СИЗО организует православное движение

Футбол 25 декабря 2018 13:45 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев находятся в СИЗО «Бутырка» до 8 февраля по делу о двух драках в центре Москвы.

В январе футболисты проведут футбольный матч в СИЗО. Как сообщает Sport24.ru, идея провести игру принадлежит православной общественной организации «Сорок Сороков».

«Да. Это не первый матч, который мы проводим в «Бутырке». У нас не первый год есть миссионерско-благотворительная программа, помогаем заключенным, находящимся в тяжелой ситуации. Помогаем женской колонии в СИЗО № 6 в Москве — многие из заключенных рожают прямо в местах лишения свободы. Снабжаем детскими вещами, памперсами. Кстати, в футбол мы играли и в этом СИЗО, собрали женскую команду.

Предложили ФСИН, они согласились. Ребята, насколько понимаю, тоже. Со слов представителей ОНК, они поддерживают нашу инициативу. Было бы странно, если бы не поддерживали. Хотя мы бы этот матч провели, даже если бы они не согласились.

Это не из ряда вон выходящая акция, плановая, в которую затесались известные футболисты. Просто они вызвали, как принято говорить у молодежи, хайп. Думаю, и на ребятах событие скажется благотворно. Им будет приятно поучаствовать в таком добром деле», - сообщил лидер движения Андрей Кормухин.