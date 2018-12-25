«Сампдория» продлила контракт с 35-летним капитаном команды (видео)

Футбол 25 декабря 2018 13:58 Источник: ФК «Сампдория» Автор: Сметанникова Дарья

«Сампдория» сообщила, что продлила контракт с нападающим Фабио Квальяреллой.

Новое соглашение с 35-летним форвардом рассчитано до лета 2020 года. Квальрелла является капитаном «Сампдории».

В текущем сезоне Квальярелла провел за команду 17 матчей, в которых забил 10 мячей и сделал пять результативных передач.

Ранее футболист защищал цвета «Ювентуса», «Наполи» и «Удинезе». В составе сборной Италии Квальярелла провел 25 матчей, в которых забил шесть мячей.