«Сампдория» продлила контракт с 35-летним капитаном команды (видео) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол25 декабря 2018 13:58Источник: ФК «Сампдория»Автор: Сметанникова Дарья

«Сампдория» продлила контракт с 35-летним капитаном команды (видео)

«Сампдория» сообщила, что продлила контракт с нападающим Фабио Квальяреллой.

Новое соглашение с 35-летним форвардом рассчитано до лета 2020 года. Квальрелла является капитаном «Сампдории».

В текущем сезоне Квальярелла провел за команду 17 матчей, в которых забил 10 мячей и сделал пять результативных передач.

Ранее футболист защищал цвета «Ювентуса», «Наполи» и «Удинезе». В составе сборной Италии Квальярелла провел 25 матчей, в которых забил шесть мячей.

#квальярелла фабио#фк сампдория#серия а
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта