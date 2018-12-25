«Спартак» опубликовал лучшие фото года, не включив туда Карреру

Итальянский специалист покинул «Спартак» в конце октября, его место занял Олег Кононов.
«Спартак» на своем официальном сайте и в социальных сетях опубликовал больше сотни лучших фотографий уходящего года.
Болельщики красно-белых остались недовольны тем, что на них отсутствует Массимо Каррера. Итальянец присутствует лишь на фото под номером 128.
Напомним, Каррера привел «Спартак» к чемпионству впервые за 16 лет. Красно-белые завоевали золото чемпионата России в сезоне-2016/17.
Уходящий 2018-й запомнится нам яркими моментами: домашней победой в дерби над «Локомотивом», «камбэком» в еврокубковом матче против «Рейнджерс», выходом в четвертьфинал ОЛИМП — Кубка России... pic.twitter.com/Uuad129f4v— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 25 декабря 2018 г.