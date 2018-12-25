Станислав Черчесов: Чалову в сборной надо обжиться, чтобы понять, как себя вести

Футбол 25 декабря 2018 14:42 Источник: РФС Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал непопадание лучшего бомбардира РПЛ форварда ЦСКА Федора Чалова в основной состав национальной сборной.

«Не будем забегать вперед. Одни игроки проявили себя в этом году, другие могут выстрелить в следующем. Важно не зацикливаться и внимательно смотреть на всех, чтобы никого не пропустить.

Многие писали, что хотят увидеть на поле Чалова? Это желание абсолютно понятное. Мы его и перед чемпионатом мира вызывали, и сейчас дали возможность приехать и обжиться. Чалов из тех футболистов, которые много умеют, но которым надо время, чтобы понять, где он находится, как себя вести, и тогда он сможет себя проявлять.

Не надо торопиться. Есть определенные способности, но задача тренерского штаба вовремя ввести его в игру, чтобы не испортить ни команде результат, ни игроку. Понятно, что у болельщиков иногда не бывает терпения, но мы не должны мыслить категориями болельщиков, эмоции нам не нужны. Мы знаем, что болельщики самый нетерпеливый народ, относимся к этому с пониманием», - сказал Черчесов в интервью РФС ТВ.