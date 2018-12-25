Станислав Черчесов: Клубам нет смысла меня просматривать - Советский спорт
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Футбол25 декабря 2018 15:25Источник: РФСАвтор: Сметанникова Дарья

Станислав Черчесов: Клубам нет смысла меня просматривать

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, не рассматривает работу в клубе.

«Чтобы позвали на работу в клуб нужна почва. Но если ты не даешь такой почвы… Есть почва, которую дает работа, а есть то, что ты трансформируешь в народ. Я как работал в сборной, так и работаю. Я не сомневался, что надо продолжать. Поэтому когда тебя со стороны наблюдают, и у тебя нет какой-то двоякости, к тебе и не обращаются с предложениями. А если ты даешь возможность, что это реально, значит, поступают звонки. До чемпионата мира и после него у меня есть готовность работать в сборной, поэтому мне нет смысла посматривать на сторону. И, наверное, нет смысла клубам на меня посматривать. Если бы ситуация была другой, то с обеих сторон были бы какие-то движения», - рассказал Черчесов в интервью РФС.

Напомним, после отставки Массимо Карреры из «Спартака» появилась информация, что Черчесов может возглавить московскую команду.

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