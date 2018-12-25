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Футбол25 декабря 2018 15:38Источник: «РИА Новости»Автор: Спирин Дмитрий

«Спартак» не планирует приглашать нового гендиректора

Наиль Измайлов остается исполняющим обязанности генерального директора «Спартака».

Клуб на данный момент не планирует назначать нового сотрудника на эту должность.

На прошлой неделе бывший гендиректор красно-белых Сергей Родионов был назначен на пост спортивного директора, а исполняющим обязанности генерального директора стал Измайлов, сохранивший за собой и пост вице-президента клуба.

«На данный момент в «Спартаке» назначение нового человека на должность генерального директора не планируется», – сообщил один источников агентству "РИА Новости".

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