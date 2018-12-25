Бывший игрок «Спартака»: В РПЛ одно и то же. Топчемся на месте - Советский спорт
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Футбол25 декабря 2018 15:56Источник: «Спорт день за днем»Автор: Сметанникова Дарья

Бывший игрок «Спартака»: В РПЛ одно и то же. Топчемся на месте

Бывший футболист «Спартака» Сергей Дмитриев считает, что российский футбол не развивается.

«Если судить по уровню мастерства и тому, как приглашают футболистов за границу, можно сказать, топчемся на месте. Удачно продали Головина — и всё. Тут и зарплаты свою роль играют. За границей таких бабок не платят. Зачем уезжать? Как пять клубов боролись за титул, так и борются. Одно и то же. Нет ярких личностей, какие раньше были — как Андрюша Аршавин, тот же Кержаков. Данни был великолепен. Вот таких игроков не хватает. То же самое я вижу в детском футболе. Всё подчинено результату. Никто из тренеров не смотрит дальше своего носа, не «видит» игрока. Поэтому не появляются футболисты, которых можно было бы пригласить за границу. Раньше они были — Мостовой, Карпин, Юран, Черчесов.

Не было таких зарплат, как сейчас? Ну, я хочу сказать, что в «Спартаке» платили хорошие деньги, когда там был Олег Иванович Романцев. Можно было за месяц купить квартиру. После 90-х пошли другие деньги. И у нас, и за границей. Можно было уезжать. Но поколение Егора Титова, Андрея Тихонова к тому времени состарилось. А другое так и не появилось», - цитирует Дмитриева «Спорт день за днем».

#дмитриев сергей#фк спартак#рпл#Футбол-Россия
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