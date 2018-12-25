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Футбол25 декабря 2018 16:31Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Спирин Дмитрий

Сергей Степашин: Лучшим главой РФС был бы Галицкий

Экс-премьер-министр и председатель попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал уход Виталия Мутко с поста президента РФС.

"Виталия Леонтьевича знаю очень давно. Познакомились, работая в Ленинграде. Он любит футбол, сомнений нет. Впервые это ярко проявилось, когда он возглавил «Зенит», тот еще, ленинградский, как я его называю. Сейчас газпромовский. И стадион тоже. А я болел за ленинградский. Виталий смог в непростое, безденежное время сделать «Зенит» симпатичной и играющей командой, за что потом и пошел на повышение, возглавив Лигу и РФС. Он фанат.

Было и хорошее, и не очень, но ни о ком из ушедших президентов РФС так хорошо не говорили, как о нем. Включая Вячеслава Колоскова, которому прилично доставалось в свое время. Как бы там ни было, футбол при Мутко не потерялся. Виталий был формально отстранен из-за допинговой темы, но занимался и сборной, и строительством стадионов, объездив всю страну.

Что касается сменщика, это должен быть человек с мощной программой действий, понимающий и любящий футбол. Слышал фамилии потенциальных кандидатов. Александра Дюкова знаю давно. Полемизировал с ним, в основном, по одному вопросу: «Зенит» пропускает через себя огромное число футболистов, прежде всего отечественных, которые потом теряют квалификацию либо уезжают в никуда. Такая у клуба политика. Хотя футбол Дюков знает. По мне так лучшим главой РФС был бы Сергей Галицкий. Но он не согласится", - цитирует Степашина "Матч ТВ".

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