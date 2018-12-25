«Урал» может провести матч ¼ финала Кубка России со «Спартаком» в манеже

Футбол 25 декабря 2018 17:31 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что ответная игра ¼ финала Кубка России со «Спартаком» может пройти в манеже в Екатеринбурге.

«Планируем играть 24 февраля со «Спартаком» на «Екатеринбург-Арене». Нам говорят, что сделают все возможное. В феврале мы еще ни разу не играли в Екатеринбурге. Регламент позволяет играть при температуре до -15 градусов. Если будет ниже, попытаемся договориться, чтобы позволили провести игру в нашем манеже.

Но здесь есть еще такой момент. На 27 февраля, если мы пройдем «Спартак», запланирован полуфинальный матч Кубка России, который тоже может оказаться домашним, а 2 марта нам играть с «Зенитом» и тоже дома. Поле даже летом такой нагрузки может не выдержать, не то что зимой. И потом, промежуток между играми — всего два дня, это же и гостиницу надо заказать, и билеты. Планируем играть на «Екатеринбург-Арене», но готовим и вариант со стадионом на Уралмаше», - приводит слова Иванова Pravdaurfo.ru.

Первая игра между командами 5 декабря в Москве завершилась вничью – 1:1.