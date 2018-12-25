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Футбол25 декабря 2018 18:18Источник: Sport24.ru

Мошенники украли у родителей юных футболистов миллиард рублей

В Москве арестованы мошенники, укравшие у родителей юных футболистов около миллиарда рублей, сообщает Sport24.ru со ссылкой на пресс-службу МВД.

По данным издания, Мошенники открыли в Москве четыре детских спортивных школы, которые не приносили прибыль. Тогда преступники стали собирать у родителей взносы для открытия новых футбольных клубов.

Собранные деньги не содержались на бухгалтерском счету компании. В 2018 году все школы закрыли, а деньги потерпевшим не вернули.

Сообщатся, что жертвами мошенников стали более 700 человек, сообщает пресс-служба МВД.

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