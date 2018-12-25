«Милан» включился в гонку за Лосано

Футбол 25 декабря 2018 19:31 Источник: Tuttomercatoweb

Итальянский «Милан» включился в борьбу за нападающего «ПСВ» Ирвинга Лосано, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации издания, «россонери» готовы предложить голландскому клуб 40 миллионов евро за 23-летнего мексиканца.

Ранее в «ПСВ» заявили, что не рассчитывают расставаться с игроком мене чем за 60 миллионов евро.

К Лосано проявляют интерес такие клубы, как «Барселона», «Интер», «Атлетико», «Боруссия» (Дортмунд), «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Эвертон».

В текущем сезоне Ирвинг в составе «ПСВ» принял участие в 27 играх во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал восемь результативных передач. Контракт футболиста с голландским клубом рассчитан до июня 2023 года.