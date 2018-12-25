СМИ: Неймар просит руководство «Барселоны» вернуть его в клуб

Футбол 25 декабря 2018 19:53 Источник: AS

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар регулярно созванивается с руководством «Барселоны» и просит вернуть его в клуб, сообщает AS со ссылкой на источник в каталонском клубе.

По информации издания, возвращение Неймара в Испанию осложнено тем, что на 2019 год его контракт не предусматривает суммы выкупа, а на 2020 года она составляет 160 миллионов евро.

Сообщается, что в «ПСЖ» возможно согласятся на обмен Неймара на француза Усмана Дембеле, который предварительно дал согласие на возвращение в лигу 1.

Напомним, Неймар перебрался в стан парижан прошлым летом за 222 миллиона евро. В текущем сезоне он в составе «ПСЖ» принял участие в 19 матчах во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал восемь результативных передач.