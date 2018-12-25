Видео дня: как Дзюба пытался побить одного из лучших бойцов мира

Футбол 25 декабря 2018 20:38 Источник: «Советский спорт»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба в ноябре провел тренировку с российским бойцом UFC Александром Волковым, а сегодня официальный канал бойцовской организации опубликовал видео с этой тренировки.

Волков показал Дзюбе некоторые бойцовские приемы, после чего они провели спарринг.

По окончании тренировки Артем подарил Александру именную футболку «Зенита» и заявил: «Как у тебя будет возможность приехать к нам, приезжай. Потренируемся уже по футбольным правилам. Я тебе пробью пенальти. Устал безумно, но очень много для себя почерпнул. Все любите и смотрите спорт – UFC, футбол. Россия вперед, удачи всем».