Видео дня: как Дзюба пытался побить одного из лучших бойцов мира - Советский спорт
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Футбол25 декабря 2018 20:38Источник: «Советский спорт»

Видео дня: как Дзюба пытался побить одного из лучших бойцов мира

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба в ноябре провел тренировку с российским бойцом UFC Александром Волковым, а сегодня официальный канал бойцовской организации опубликовал видео с этой тренировки.

Волков показал Дзюбе некоторые бойцовские приемы, после чего они провели спарринг.

По окончании тренировки Артем подарил Александру именную футболку «Зенита» и заявил: «Как у тебя будет возможность приехать к нам, приезжай. Потренируемся уже по футбольным правилам. Я тебе пробью пенальти. Устал безумно, но очень много для себя почерпнул. Все любите и смотрите спорт – UFC, футбол. Россия вперед, удачи всем».

#Футбол-Россия#рпл#фк зенит#ufc#дзюба артем#волков александр
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