Селезнев продолжит карьеру в "Галатасарае"

Футбол 25 декабря 2018 21:51 Источник: Fanatik Автор: Спирин Дмитрий

«Галатасарай» близок к подписанию контракта с украинским нападающим «Акхисара» Евгением Селезневым.

Стороны договорились об условиях трансфера и в ближайшее время должны объявить о сделке официально, сообщает Fanatik.

Селезнев, выступающий за «Акхисар» с начала 2018 года, попал в опалу к тренерскому штабу команды. После первого матча группового этапа Лиги Европы с «Краснодаром» в сентябре тренер Джем Кавчак констатировал низкий уровень игры Селезнева.

33-летний Селезнев имеет опыт выступлений за «Шахтер», киевский «Арсенал», «Днепр», «Кубань» и «Карабюкспор».