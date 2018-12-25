Селезнев продолжит карьеру в "Галатасарае" - Советский спорт
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Футбол25 декабря 2018 21:51Источник: FanatikАвтор: Спирин Дмитрий

Селезнев продолжит карьеру в "Галатасарае"

«Галатасарай» близок к подписанию контракта с украинским нападающим «Акхисара» Евгением Селезневым.

Стороны договорились об условиях трансфера и в ближайшее время должны объявить о сделке официально, сообщает Fanatik.

Селезнев, выступающий за «Акхисар» с начала 2018 года, попал в опалу к тренерскому штабу команды. После первого матча группового этапа Лиги Европы с «Краснодаром» в сентябре тренер Джем Кавчак констатировал низкий уровень игры Селезнева.

33-летний Селезнев имеет опыт выступлений за «Шахтер», киевский «Арсенал», «Днепр», «Кубань» и «Карабюкспор».

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