Дмитрий Сенников: Сколько может идти следствие по обычной драке? Это уже перебор

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников – о самом негативном событии в уходящем году.
– Что для вас стало самым негативным в уходящем году?
– События, связанные с Кокориным и Мамаевым. А также ситуация с Глушаковым. Все это выливается в негатив.
Но хуже, конечно, история с Кокориным и Мамаевым. Это привлекло внимание всей общественности, и ходят разные мнения.
Все ждут, когда же это закончится. Сколько уже может идти следствие по обычной драке? Это уже, наверное, перебор, – приводит слова Сенникова «Евро-футбол.ру».