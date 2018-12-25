Николай Наумов: «Локомотиву» в Лиге чемпионов не хватило турнирного опыта

Футбол 25 декабря 2018 22:29 Источник: «Советский спорт» Автор: Безъязычный Алексей

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов – о провале железнодорожников в Лиге чемпионов.

– С чем связываете провал команды Юрия Семина в Лиге чемпионов?

– «Локо» давно не участвовал в этом турнире. Плюс фактор чемпионата мира. Сборники долго набирали форму после возвращения из сборных. Свежести осенью не хватало. Да и не только осенью. В заключительной встрече с «Шальке», когда, казалось бы, надо было бежать, давить, мы проиграли все единоборства. Немцы все делали на два-три шага быстрее. В итоге они вырвали победу, в которой особо и не нуждались. А наша команда осталась даже без Лиги Европы.

– Неужели Семин не мог исправить ситуацию?

– Думаю, Юрий Палыч все прекрасно видел и понимал. Какие-то попытки предпринимались, но он действительно попал в непростое положение. Судите сами. Ту молодежь, которая уже подросла и подает надежды, вроде Романа Тугарева и Михала Лысова, в такую мясорубку не бросишь. А старички, которые с «Шальке» сыграли, слишком устали. Это бросалось в глаза.

И все-таки на первое место я бы поставил нехватку турнирного опыта. Именно этим объясняю разгромное поражение от «Галатасарая» в первом туре. С этой игры все проблемы в Лиге чемпионов и начались. А ведь турок вполне можно было побеждать. Тогда бы все пошло по другому сценарию. Сейчас готовились бы к весенним еврокубкам.