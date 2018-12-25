Николай Наумов: Смолов еще обязательно заиграет

Футбол 25 декабря 2018 22:35 Источник: «Советский спорт» Автор: Безъязычный Алексей

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов – об уходе Ильи Геркуса с поста генерального директора клуба.

– Вроде бы Геркус вот-вот покинет свой пост. Как оцените итоги его работы?

– В целом положительно. Но точно не на пятерку. Если ты за несколько лет так и не выстроил нормальные отношения с тренерским штабом – это для гендиректора минус. С другой стороны, при Геркусе был результат. Да и приобретения делались неплохие. Взяли Гжегожа Крыховяка, Джефферсона Фарфана, Эрика Штоффельсхауса. Это все усиление. И Федор Смолов еще обязательно заиграет.

– Уверены? Пенальти, не забитый хорватам на чемпионате мира, его не сломал?

– Смолов переживает непростой период. И в игровой плане, и из-за травм. Но это все временные трудности. Он остается форвардом очень высокого уровня по меркам премьер-лиги. Вот то, что потерялся Мануэл Фернандеш, безусловно, прокол и менеджмента, и руководителей «Локомотива». Португальцу после чемпионского сезона много чего наобещали, а потом начались эти непонятки с контрактом…